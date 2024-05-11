美威脅軍援縮減 以攻拉法決企硬

稱不惜孤軍作戰 強調彈藥足夠 針對以色列正式揮軍巴勒斯坦加薩地帶南部城市拉法，美國總統拜登周三再度祭出「紅線」，假如以方派兵進入拉法人口中心地區，美方將停止援助攻擊性武器。以色列總理內塔尼亞胡翌日首度作出回應，聲言國家無懼以寡敵眾，必要時願意孤軍作戰；以色列國防軍表明，擁有彈藥執行拉法在內的軍事行動。

內塔尼亞胡周四在以色列獨立日將臨之際發表聲明，表示76年前的獨立戰爭以色列以寡敵眾，他們今天更強大，「如果要孤軍作戰，我們將孤軍作戰；如果要用指甲戰鬥，就用指甲戰鬥」；更稱以色列擁有的「比指甲多得多」，揚言會取得勝利。

內塔尼亞胡認與拜登分歧 同日播出他在拜登作出警告前接受的訪問，承認二人之間存在分歧，雙方一直都能夠解決，但指出必須摧毀哈馬斯餘下在拉法的戰鬥部隊，只有透過發動密集地面行動才實現，聲言理性思考的人明白以色列別無選擇，暗示拜登作出不理性的言論。

以色列國防軍發言人哈加里周四回應時表示，軍方擁有進攻拉法的武器，強調以美關係仍然密切，指出美國自加薩地帶戰爭去年10月爆發以來，一直以前所未有的規模向以色列國及以色列國防軍提供安全援助；又稱以美兩軍一直保持協調，以色列國防軍總參謀長哈列維定期與美國中央司令部司令庫里拉對話，聲言「就算當我們之間出現分歧，我們閉門解決；以色列有安全利益，我們也意識到美國的利益」。

白宮國家安全委員會發言人柯比表示，美方認為以色列地面進攻拉法，非但不能夠挫敗哈馬斯，反而有更多平民因而死亡，並增強哈馬斯在談判桌的優勢，為其提供更多「彈藥」以「扭曲地敍述」以色列。以色列傳媒指出，雖然以色列擁有彈藥執行拉法地面行動，但一旦在北部地區與黎巴嫩武裝組織真主黨的衝突升級至全面戰爭，美國屆時仍然扣起原定援助的攻擊性武器，以方在兩條戰線下難以持久作戰。

以色列國防軍在拉法的行動目前只限制在該市東部地區，以及連接埃及的拉法口岸。以色列國防軍周四通報最新情況，表示自周一展開拉法行動以來，已經擊斃大約50名哈馬斯武裝分子，並有大約15萬名巴勒斯坦平民按照指示撤離當地，同時發現多10條地道並準備爆破拆除它們，又稱現時沒有計劃擴大疏散令至拉法其他地區。

美卿將向國會嚴厲批評以 另一方面，美國傳媒報道，美國國務卿布林肯預計最快周五向國會提交報告，嚴厲批評以色列在加薩地帶的行為，指出有關事件引起外界對以方違反國際法的嚴重關切。美國官員透露，報告將提到國務院仍然調查，布林肯不會斷定以色列違反國際法或阻礙美國人道主義援助，代表以方不會因違反使用美製武器的條款而受制裁。本報綜合報道

以色列士兵在拉法東部地區作戰。 巴勒斯坦加薩地帶南部地區最新戰況