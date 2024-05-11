接放學屢姦11歲姪女 廣州男判監8年半

【本報綜合報道】廣東省廣州司法局等機構近日舉辦2023年度法律援助民事、刑事十大典型案例徵集評選活動，其中公開一宗涉及強姦未成年人的刑事案件。案中一名男子藉接放學的機會，多次強姦未成年姪女，被裁定強姦罪成，判處8年半有期徒刑。

2021年初，男子朱秦（化名）藉接11歲姪女張花（化名）放學，在其車上強姦對方。此後至2022年9月期間，朱秦以同樣手法多次對姪女實施姦淫。2022年10月，朱秦被廣州市公安局番禺區分局刑事拘留。在案件宣判前，朱秦向張花父母提出分期賠償的方案，但遭到對方拒絕。

妻子代賠逾25萬元 2022年5月，朱秦被判囚後，其賠償意願急劇下降。張花所委託的律師以生命權、健康權和身體權糾紛為由，向番禺區人民法院提訴，訴請判令朱秦賠償醫療費、營養費、精神損失撫慰金、精神心理治療康復費等合計約25.9萬元（人民幣‧下同，約28.5萬港元）。去年12月經承辦律師爭取，最終朱秦妻子代丈夫一次性支付23萬元（約25.3萬港元）賠償，並承擔案件訴訟費。