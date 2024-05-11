落地20分鐘即拋錨當災 小米車主興奮變無奈

只行駛39公里玩謝 網上發酵後始肯換車 福建省廈門市一名男子早前訂購一輛小米電動車SU7，苦等一個多月終於周日提車，惟開車僅20多分鐘車輛便發生故障，停在路邊無法再次啟動，里程錶顯示車輛只行駛39公里。車輛其後被拖回交付中心，卻未能檢查出問題。最初小米售後服務表示只能給男子退車、退款，後來事件在網上發酵，公司才答應換車。

內媒周三報道，車主溫先生透露，他當時從翔安交付中心開出小米SU7標準版新車，在瀋海高速上行駛期間，車上屏幕突然顯示「車輛即將關閉，請靠邊停車」的提示。他隨後踩油門，卻發現沒有反應，於是將車停靠在路邊應急車道，其後屏幕又顯示「驅動系統故障，無法換擋」。

檢查未發現故障原因 小米售後服務稱，涉事車輛的故障原因需要回廠進一步分析，並且會留下維修紀錄。小米官方之後表示，車輛檢查暫未發現問題，不清楚故障的具體原因，可為客戶進行退車處理。惟溫先生因用車需求，無法接受退車及退款。他初時希望可以進行不留下維修紀錄的維修，但內媒指有關做法不合法，而廠商一般不會這麼做。

等候期每天補償162元 溫先生最後沒有選擇退車，而是等待換車，希望小米能給他優先生產一輛車。但目前小米訂單已經排到數十周後，沒法提前給他換車，因此提出解決方案，讓溫先生等待換車的時間內每天給予150元人民幣（約162港元）的補償，或者相同價值的積分。儘管小米電動車自4月初開始交付後，不時有內媒報道其質量有問題，但無阻消費者的信心，其訂單更已突破10萬。本報綜合報道