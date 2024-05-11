傳百度副總裁離任前 在深圳註冊公司

【本報綜合報道】李彥宏掌舵下醜聞不絕的內地搜索引擎百度集團，旗下副總裁璩靜日前在短片平台發表有關高壓職場言論引起爭議，內媒指她周四在朋友圈就事件道歉，更傳出已離職。李彥宏同日曾情緒激動評論璩靜事件，稱員工才代表真實的百度。內媒昨日報道，璩靜離職前已在廣東深圳註冊公司，經營範圍包括文化娛樂經紀人、諮詢策劃服務等。

李彥宏點評當事人 報道引述企業資訊平台天眼查資料指，深圳市哇哢哇哢文化有限公司於今年4月24日成立，以從事互聯網和相關服務為主，註冊資本一萬元人民幣（約1.1萬港元），法定代表人是璩靜，其持股比例達90%。公司經營範圍包括文藝創作、文化娛樂經紀人、諮詢策劃服務、日用品銷售、家電銷售、通訊設備銷售、服裝服飾零售等。日前有傳言稱璩靜被百度開除，據報她回應指自己仍在上班，有百度內部人士也稱看到她上班，但現在搜索百度百科顯示，她的頭銜已更改為「百度原副總裁」。

李彥宏周四下午與人力資源負責人崔珊珊召開小範圍員工溝通會，對璩靜事件進行點評。李彥宏現場表彰了百度優秀員工，激動稱「你們才代表百度，你們才代表最真實的百度，你們才是百度最真實的代表」。崔珊珊則指，近期大家多少關注到一些輿論爭議，有人多少還會產生困擾，但強調輿論的喧囂總會過去。

璩靜