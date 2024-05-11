錄音風波 菲國安官籲驅華外交官

【本報綜合報道】中國官員近日向媒體提供錄音，顯示菲律賓武裝部隊西部軍區司令卡洛斯曾經向中方表明，贊同南海島礁仁愛礁的管控新模式。菲律賓國家安全顧問安約昨日呼籲驅逐涉事中國外交官出境，斥責他們進行惡意假訊息活動。菲律賓外交部周四宣布，本周對中國公民實行更嚴格簽證管制，但否認與國家安全有關。

另收緊華人旅遊簽證 安約指出，中國駐菲律賓大使館一再策劃及傳播虛假訊息，目的是散布不和、分裂、不團結的種子，違反當地法律和外交協議。他認為不應該放過這些行動，而沒有給予嚴厲處罰。安約支持菲律賓國防部長特奧多羅要求菲律賓外交部，對中國使館官員採取適當行動的呼籲，聲稱他們錄下電話對話涉嫌違反反竊聽法及外交協議。

至於對中國公民收緊旅遊簽證，菲律賓外交部表示理由是發現導致外國人非法入境及逾期居留的欺詐性申請，不法集團試圖藉非法賭博活動進行剝削，收緊簽證旨在吸引更多高質量遊客。菲方將要求旅遊簽證申請人在政府簽發的身份證件、銀行對帳單、就業證明的基礎上，出示社會安全文件，當局審查申請文件時也將更警惕。