美神盾艦闖西沙群島 解放軍監視

【本報綜合報道】美國國防部周三發表年度航行自由報告兩天後，派出一艘此前由北向南穿越台灣海峽的神盾驅逐艦，駛近南海西沙群島聲稱維護在區內的航行權利及自由；中國解放軍出動海空兵力跟蹤監視並警告驅離，指控美國軍艦非法闖入中方領海。與此同時，美方罕有公布部隊在南海展開發射戰斧陸攻巡航導彈的訓練。

中國解放軍南部戰區新聞發言人田軍里昨日表示，美國海軍神盾驅逐艦海爾賽號當天未經中國政府批准便闖入西沙群島領海，批評美方行徑嚴重侵犯中方主權及安全，是其大搞「航行霸權」、製造「南海軍事化」的又一鐵證，充分說明美國是不折不扣的「南海安全風險製造者」、南海和平穩定的「最大破壞者」。南部戰區同時發布現場畫面，可見解放軍海軍人員手持望遠鏡，監視在不遠處航行的海爾賽號。

海爾賽號周三以維護航行自由為名義通過台灣海峽，中國解放軍東部戰區海空兵力全程跟蹤監視警戒，依法依規處置。美國海軍昨日發表聲明，表示海爾賽號當天在西沙群島附近的南海海域，執行一次航行自由行動，完成後駛離過度聲索海域，繼續在南海的行動。聲明指出，今次行動旨在挑戰中國大陸、台灣、越南對國際法下「無害通過」領海的限制，以及挑戰中國大陸對圍繞西沙群島的直線基線之聲索。

美展開戰斧陸攻巡航導彈訓練 中美兩國持續就南海主權爭議角力之際，美國國防部周四發布多張照片，表示神盾驅逐艦霍華德號上周四在南海展開打擊陸攻導彈訓練，可見船員在戰鬥情報中心戒備。霍華德號與海爾賽號屬於阿利‧伯克級神盾驅逐艦，標準配置武器包括戰斧陸攻巡航導彈。此外，中國解放軍南部戰區海軍萬噸級驅逐艦遵義號近日率領多型主戰艦艇，在南海某海域重點圍繞對海作戰、防空反導、反潛作戰展開實戰化訓練。