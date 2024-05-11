美遣返非法移民 中方恢復接收

【本報綜合報道】美國傳媒周四報道，中美雙方已經在遣返非法移民問題上恢復合作，中方恢復接收入境美國的中國非法移民。

去年邊境拘逾3.7萬華人 中方2022年8月、即美國時任國會眾議院議長佩洛西訪問台灣後暫停有關合作，其後從墨西哥非法入境美國的中國人數目大增。美國邊防人員去年在南部邊境拘捕超過3.7萬名中國公民，是之前一年的10倍。

去年11月，中美領導人在美國加州舉行峰會後，兩國恢復軍事對話及打擊毒品芬太尼等多項合作。中國外交部在一封發給美國傳媒的聲明表示，中方願意與美方在移民執法領域保持對話與合作，並接收已經核實中國籍被遣返人士。

美國國土安全部長馬約爾卡斯上月在國會眾議院聽證會表示，有一架乘載被遣返中國非法移民的飛機前往中國，形容「是多年來第一次」。美國移民及海關執法局未有回應已經遣返及等候遣返的中國人數目，亦不知道中美何時恢復相關合作，但一個追蹤遣返航班的倡議組織表示，今年3月30日有一架載有少量被遣返人士的包機降落在中國遼寧省瀋陽市。