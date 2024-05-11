陳時中任台行政院政務委員

【本報綜合報道】台灣新任總統當選人賴清德本月20日舉行就職典禮，新政府首任行政院長卓榮泰昨日再公布各部會政務次長、副主委人事名單，行政院政務委員包括衞福部前部長陳時中、現任文化部部長史哲、現任台灣美國事務委員會主任委員楊珍妮、台灣大學法律系專任教授林明昕。

史哲楊珍妮林明昕亦獲任 卓榮泰公布的名單中，現任駐法國代表吳志中將擔任外交部政務次長，現任外交部政務次長田中光亦留任。國防部副部長由現任副部長徐衍璞、柏鴻輝留任，陸委會政務副主委由梁文傑留任，法務部政務次長由前立委黃世杰、現任台灣國安局副局長徐錫祥出任。

台灣傳媒昨日指出，周美伍確定不再留任台灣海委會政務副主委兼海巡署長的職務，由警職副署長張忠龍升任為海委會常務副主委兼海巡署長。台灣海保署長由中山大學教授陸曉筠接任後，現任署長黃向文將接任海委會政務副主委。

日本國會最大跨黨派友台組織「日華議員懇談會」宣布，將派遣議員代表團出席賴清德就職典禮，代表團將有超過30名議員來台，是台灣總統就職典禮最大規模的日本代表團。代表團預計本月18日至20日訪台，將與台灣現任總統蔡英文、賴清德和立法院長韓國瑜會面。