大陸海警公務12船 駛近金門水域 台海巡跟監

澎湖空軍展開實彈投擲訓練 台灣海巡署金馬澎分署周四中午起，在金門南面海域陸續發現5艘中國大陸海警船及7艘中國大陸公務船聚集，編隊航行進入金門水域。這是中國大陸海警本月第4次編隊駛至，也是首次海警船與公務船同行。台灣海巡署隨即調派6艘海巡艇，全程監控搜證並廣播驅離，又呼籲中國大陸立即停止不理性行為。

本月第4次編隊駛至 台灣海巡署發現，中國大陸公務船海巡06、海巡0802、中國海監8002、中國海監8027、東海救113、中國漁政35501、華英391組團，分別隸屬中國大陸海事及漁業等部門，進入金門料羅西南方約4海里台灣限制水域，並與另外3艘中國大陸漁船疑似在海上操演，全程由台灣金門海巡隊3艘巡防艇監控。同一時間，中國大陸海警船14608、14512、14604、14603組成另一團，從金門大膽南面駛入台灣禁限水域，並有另一海警船14515在台方水域外圍航行；金門海巡隊派出另外3艘巡防艇應對。

直至當天下午4時半，上述中國大陸船隻駛出金門水域。台灣海巡署表示，金門南方水域為重要航道，海上交通繁忙，陸方多次以編隊方式在該水域高速航行，嚴重破壞兩岸和平穩定及航行安全，傷害兩岸人民情感，無助於兩岸和平交流。對於中國大陸海警聲稱在金廈海域常態執法，台灣海巡署與國防部運用聯合情監偵手段，綿密掌握金門海域情勢並採取應對方案，確保金門海域航行安全及漁民作業權益。

另一方面，台灣傳媒昨日報道，台灣空軍日前展開空對面實彈投擲訓練，由隸屬各聯隊的F16V戰機及經國號戰機執行，驗證飛行員武器操作及飛行技巧，強化精準打擊的空戰能力。戰機掛載AGM65B型導彈、GBU12型激光制導炸彈、MK82型有翼輔助滑翔炸彈等武器，炸射澎湖外海石礁靶場海上及陸上目標，驗證空對面打擊效能。

訓練順利完成依賴飛行員平時勤訓精練外，也依靠地勤人員配合。武掛分隊把彈藥掛載上架並確保彈體穩固，飛行員與機工長仔細完成飛行前檢查及準備。

戰機執行空中巡邏時在兩萬呎、3萬呎高度飛行，實施投擲訓練需要在4,000呎高度高速飛行，精準命中目標考驗飛行員的飛行穩定度、熟稔武器操作程序，也必須高度專注。本報綜合報道

戰機發射AGM65B型導彈。 中國大陸海警船及公務船編隊5月9日駛入台灣水域示意圖