台珊瑚花園產卵期 畫面夢幻

台灣澎湖縣2021年在鎖港杭灣的珊瑚海洋花園，建立紫色軸孔珊瑚區，短短3年時間已鬱鬱成林，吸引不少潛水客慕名而至，一睹海底奇觀。近日迎來珊瑚產卵期，區內的紫色軸孔珊瑚產下密密麻麻的粉紅珊瑚卵，場景宛如星空般夢幻。澎湖縣農漁局委託了專業水下攝影團隊，記錄下整個珊瑚產卵過程。