考古證良渚文化由崧澤文化演化

【本報綜合報道】中國江蘇省南京博物院考古團隊持續在常州市天寧區鄭陸鎮三皇廟村寺墩遺址進行挖掘工作，近日取得重要成果。內媒周三報道，考古團隊在當中的崧澤文化遺存，揭示了長三角地區5,000多年前已處於同一文化圈，並反映良渚文化是由崧澤文化演化而來，為討論長江下游區域文明發展模式提供了新視覺。

崧澤遺存面積約1.5萬平方米 崧澤文化遺存分布於墩北和墩東台地，面積約1.5萬平方米，當中已發掘出墓葬區、水井等遺存，墓葬高土台上發現的建築遺迹類似大型祭壇。40座墓葬中出土大量陶器、玉器、石器等珍貴文物，並在水井內出土6件漆彩陶壺，以紅、黃、黑三彩繪製的編織卷尾鳥形象陶壺最為精美。考古學家認為，這些文物反映寺墩古國的文明程度已達到很高水平。

另外，良渚文化時期先民開始用淤泥填平南洼地並逐步堆高，形成寺墩底部，又在淤泥上挖基槽和填石頭，形成近80米的砌石遺迹。考古人員推測這是利於排水的盲溝，與莫角山堆築技法和功能基本相同，反映崧澤文化墓葬直接打破生土埋葬的情況。