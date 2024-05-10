太陽系外擁大氣層行星 表溫1725℃不宜居

【本報綜合報道】大氣層是行星孕育生命的重要條件之一。美國與荷蘭等多國組成研究小組近期發現一顆位於太陽系之外具有大氣層的岩石行星。天文學家在觀測研究時發現其表面充斥滾燙的岩漿，是已知最熱的太陽系外岩石行星之一，根本不適合人類居住。相關研究論文周三發表於英國科學雜誌《自然》。

直徑約地球兩倍 充斥岩漿 這顆行星被稱為「巨蟹座55e」（55 Cancri e），質量約為地球的8.8倍，直徑約為地球的兩倍。詹姆斯‧韋布太空望遠鏡的紅外觀測表明，這顆行星存在大量的大氣層，且由巨大岩漿海洋釋放的氣體所不斷補充。論文通訊作者、美國加州理工學院的行星科學家胡仁宇（Renyu Hu，音譯）表示，大氣中可能富含二氧化碳或一氧化碳，但也可能含有其他氣體，如水蒸氣和二氧化硫等等，目前的觀測無法確定大氣成分厚度。

由於距離恒星非常近，每18小時就能快速完成環繞恒星一周，其表面可能已經熔化為一片岩漿海洋，表面溫度高達1,725℃。研究人員表示，雖然它的溫度太高，沒有生命能夠存活，但可研究類似岩石行星的大氣、表面和內部之間的相互作用等。

「55 Cancri e」距離恒星非常近；圖為構想圖。 詹姆斯‧韋布太空望遠鏡在太空執行任務。