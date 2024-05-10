哈利返英 查理斯三世拒見面 軍方頭銜改傳予威廉

已經移居美國的哈利王子日前返抵英國，出席由他所創設的「國際傷殘軍人運動會」10周年活動。父親英王查理斯三世不但因「日程已經排滿」沒有與他相見，更把一項原本應傳給對方的軍方頭銜傳給王儲威廉王子。英國王室專家認為，種種舉動顯示英王正在冷待哈利。

稱公務繁忙 疑冷待兒子 哈利對上一次返回英國是今年2月，探望被診斷出患癌的父親；今次他周二返抵英國，準備周三出席國際傷殘軍人運動會10周年活動。惟哈利王子發言人周二表示，由於英王日程排滿，哈利王子因而不會和父親相見，他對此表示理解，並「希望很快就能夠見到他」。與此同時，包括哈利王子兄長威廉王子在內的高級王室成員，都不會出席國際傷殘軍人運動會活動。英國傳媒報道，哈利王子舉辦活動的地點，距離英王居所克拉倫斯宮僅4.8公里。

哈利王子確認此行不會與父親見面後幾小時，白金漢宮公布英王把自己保留31年的「陸軍航空團榮譽司令」頭銜傳給威廉王子。外界認為，如果哈利王子不是2020年退出王室，這個頭銜應該由曾經到阿富汗服役的他來繼承。

王室如此對待哈利，王室記者科爾（Michael Cole）認為這確是一種「冷落」，科爾說：「這浪子（哈利王子）不受歡迎——至少目前是這樣。」他指出，即使兩人近在咫尺，查理斯三世卻不去見哈利王子，這表明了雙方的分歧有多深。科爾更直言：「這很不尋常……國王說『我日程很滿』，這是對幾乎不認識的人所說的話。」另一王室專家理帕爾默（Richard Palmer）亦表示：「如果國王和哈利沒有會面，那確是令人驚訝，這或許表明還有多少修補關係的工作需要去做。」本報綜合報道