玄海町擬成核廢料填埋地 日本政府促接受選址調查

【本報綜合報道】日本政府為核電站產生的高放射性核廢料填埋地選址，佐賀縣玄海町有意向成為填埋地。面對當地民眾反對和質疑，日本經濟產業省周二敦促玄海町官員盡快接受選址調查。玄海町接受首階段調查申請，今日將就此舉行町議會全員協議會。

玄海町議會上月通過決議，要求中央政府就當地是否適合作為高放射性核廢料填埋地啟動初步調查，但最終決定需要由町長脇山伸太郎拍板。當地餐飲業、住宿業和建築業團體支持選址調查，因中央政府相關調查和巨額撥款有助提振地方經濟，但有居民強烈反對，認為將加重當地負擔。