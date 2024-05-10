美眾議員動議罷免議長 速被否決

【本報綜合報道】美國國會眾議院極端保守派共和黨議員格里尼周三動議投票罷免同為共和黨籍的議長約翰遜，但在共和黨與民主黨聯手之下，動議極速被否決。

眾議院領導層原本有兩天的時間推進格里尼動議，但他們決定即日晚上就對動議進行表決。當格里尼提出並宣讀罷免約翰遜的動議時，兩黨議員發出多次噓聲；最終表決結果為359票贊成否決動議，43票反對，另有7名出席的民主黨人沒有投票。

不滿推動7410億援烏以等 極端保守派共和黨眾議員近日愈來愈不滿約翰遜在多項關鍵法案拉攏民主黨，在格里尼提出動議前3周，約翰遜不顧格里尼和右翼共和黨人的反對，推動950億美元（約7,410億港元）的國家安全支出計劃，援助以色列、烏克蘭和其他美國盟友。格里尼批評約翰遜出任議長前立場屬保守派，但現時是天壤之別，警告他若繼續留任，共和黨將失去眾議院多數黨地位。

不過，當格里尼提出罷免約翰遜時，並未得到黨友的大力支持，相反只有兩名共和黨人公開表示會支持罷免約翰遜的動議；民主黨領導人也公開力撐約翰遜，稱民主黨人會合力阻止任何罷免約翰遜的企圖。