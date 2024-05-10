莫斯科紅場閱兵 普京：核武隨時備戰

【本報綜合報道】昨日是俄羅斯衞國戰爭勝利日，縱使俄烏戰爭持續，莫斯科紅場依舊舉行閱兵儀式，海陸空三軍逾9,000名士兵參與，展示坦克、導彈、戰機及核武。總統普京致詞時指，俄羅斯將盡一切努力，避免發生全球對抗，強調國家戰略力量始終保持戰備狀態。

警告「傲慢西方精英」 紅場閱兵於莫斯科時間昨日早上10時（香港時間昨日下午3時）開始，持續約兩小時，白羅斯、吉爾吉斯斯坦、哈薩克斯坦、塔吉克斯坦、土庫曼斯坦、老撾、幾內亞比紹及古巴8國領導人均有出席；全國多個城市也舉行同類活動。普京在防長紹伊古檢閱部隊後表示，傲慢西方精英忘記蘇聯在擊敗納粹德國方面發揮決定性作用，同時強調俄國核武器隨時備戰，任何人都不容許威脅該世界上最大核武國家。

作為二戰勝利功臣的T-34-85中型坦克在閱兵上亮相，之後有虎式、颱風K等現代裝甲車遊行隊伍穿越紅場，展現俄軍實力。俄羅斯核子防禦系統重要組成部分的亞爾斯洲際彈道導彈系統也有現身，另還有伊斯坎德爾M型戰術導彈、S400防空導彈系統等。