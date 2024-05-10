美核潛艇過航西岸 4架A10攻擊機護送

【本報綜合報道】美國戰略核威懾力量由海陸空三大投射平台組成，當中以戰略核潛艇被視為重中之重。美國海軍最新發布的照片顯示，一艘俄亥俄級戰略核潛艇日前通過西岸華盛頓州一個海峽期間，罕有獲得美國空軍4架A10攻擊機的空中護航。

將前往太平洋 根據美國海軍發布的照片，俄亥俄級戰略核潛艇內布拉斯加號周一過航聖胡安‧德‧富卡海峽前往太平洋途中，A10攻擊機以低空編隊飛行的方式提供空中掩護，還有一艘配備艦炮的潛艇及特種作戰支援艦在旁邊護航。照片說明同時提到，美國海岸防衞隊當時也派出一艘護航船隻；又稱例如今次由空軍、海岸防衞隊、海軍實施等聯合行動，可以確保美國軍方準備好履行對本土及海外盟友與夥伴的安全承諾。

美國軍事新聞網站《戰區》指出，戰略核潛艇是罕有及極重要的戰略資產，A10攻擊機擁有低空與慢速飛行、長時間空中盤旋、極佳空對地精準打擊的特點，成為一個獨一無二的部隊保護平台。這款設計原意是打擊裝甲部隊的攻擊機，也能夠對付小型軍艦及成群結隊來襲的快艇，這正是戰略核潛艇上浮航行面對的不對稱威脅。

美國海軍擁有14艘俄亥俄級戰略核潛艇，每艘最多可以搭載20枚三叉戟2型D5LE潛射彈道導彈。美國海軍近年主動公開戰略核潛艇在海外的活動，目的是向對手展示海基戰略核威懾力量，指出若對手完全不知道美方的威懾手段，就無法實現威懾。