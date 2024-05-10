報告指美擁5044核彈頭 73%現役使用

1920個屬14艘戰略核潛艇

在美國可以使用的核彈頭當中，有1,770個處於部署狀態，餘下1,938個以備用的狀態作為儲備。在可以使用的核彈頭當中，有800個分配給民兵3型陸基洲際彈道導彈，但只有一半以「一對一」方式部署在400枚導彈上。有1,920個核彈頭屬於14艘俄亥俄級戰略核潛艇，它們合共最多搭載280枚三叉戟2型D5LE潛射彈道導彈；每枚導彈最多8個核彈頭，但正常平均僅4個或5個；整支艦隊實際搭載不多於240枚導彈。