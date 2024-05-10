可飛80小時 美無人機派駐阿聯酋

【本報綜合報道】美國傳媒上周五引述消息報道，阿聯酋禁止美國在沒有事前通報的情況下，出動駐守當地的戰機及無人機空襲也門及伊拉克。惟有關做法未有影響美國在區內的兵力部署，美國空軍近日在阿聯酋派駐一架外形類似滑翔機的無人機，聲稱能夠在空中飛行長達80小時，為戰區指揮官提供情報、監視、偵察的能力。

根據美國空軍發放周二拍攝的照片，一架全稱為「無人長航時戰術偵察飛機」的無人機，在負責中東地區軍事行動的美國中央司令部責任區一處不公開地點，由空軍人員展開在凌晨飛行前的準備工作。照片說明提到，這款無人機屬於一款具備長時間飛行能力的無人空中系統，相比其他同級別的無人機，它的行動「足迹」更小。

照片洩露部署地點 值得留意的是，雖然美國空軍沒有公開部署地點，但其中一張照片「出賣」其確實位置，便是阿聯酋對美國實施行動限制的宰夫拉空軍基地。無人長航時戰術偵察飛機可以配備重量逾400磅的有效載荷，至於也部署宰夫拉空軍基地的美國空軍MQ9無人機，最長飛行時間只有27小時，但無人長航時戰術偵察飛機無法掛載彈藥空襲。

無人長航時戰術偵察飛機的賣點是長航時，意味美國空軍只需要派出小量的同款無人機，就可以維持對關注區域的空中監視。除了情報、監視、偵察的能力外，無人長航時戰術偵察飛機可以作為數據鏈路的空中「轉送站」，令其他海陸空平台得以延伸通訊距離，增加各部隊的行動整合性，亦可以為指定區域提供數據交換網絡。