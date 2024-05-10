華盛頓警入學府清場 拘33示威者

【本報綜合報道】美國喬治華盛頓大學聲援巴勒斯坦示威持續約兩周後，首都華盛頓警方周三凌晨進入示威者帳篷營地清場，拘捕至少33人。警方表示，由於營地外有示威者試圖衝破警戒線，所以使用胡椒噴霧。

市長指存公共安全威脅 清場行動在示威者周二晚上遊行到大學校長格蘭伯格（Ellen Granberg）的寓所示威後幾小時進行。行動後，華盛頓市長鮑澤（Muriel Bowser）表示，與警方是基於對公共安全構成的威脅增加而決定清場；警方聲稱有迹象顯示示威活動正在趨於不穩，當中包括示威者收集簡易武器，並包圍大學建築物，可能有意圖佔據它們。

鮑澤周一證實，市政府和警察局拒絕大學干預示威活動的請求，當時她解釋是因為校園沒有發生暴力事件，有國會眾議院共和黨議員批評其做法。鮑澤和華盛頓警察局高層原定周三下午就處理示威活動的手法，出席眾議院監督與問責委員會聽證會，但警方清場後聽證會取消，委員會主席及其他共和黨議員都歡迎警方採取行動。