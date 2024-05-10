拜登警告 倘以攻拉法中心區 彈藥供應即告吹

以色列周一首度揮軍進攻巴勒斯坦加薩地帶南部城市拉法後，美國總統拜登周三警告，假如以色列總理內塔尼亞胡下令軍隊進入拉法的人口中心地區，美方將不會提供攻擊性武器，以免更多巴勒斯坦人死於這些美製彈藥的轟炸。

以色列國防軍周一首先向拉法東部地區發出疏散令，同日稍後正式越境攻入該地區，周二更奪取連接鄰國埃及、位於加薩地帶一側的拉法口岸，聲稱這是打擊當地回教激進組織哈馬斯的「定點行動」，揚言完成後就撤軍，但未有提出具體的時間表。拜登周三在威斯康辛州拉辛接受訪問，首次對以色列在拉法的軍事行動，向對方發出停止提供彈藥的警告，也是他對拉法可能遭全面軍事入侵以來最強烈的警告。

首承認美彈藥致平民被殺 以色列去年10月全面攻打加薩地帶後，一直使用美國提供的炸彈及炮彈轟炸當地，造成巴勒斯坦平民出現嚴重傷亡，包括美國國內部分輿論在內的國際社會，都要求拜登政府停止對以色列的軍事援助，以免人道主義危機惡化。拜登在上述訪問首次承認，以色列國防軍進攻加薩地帶人口中心時使用美製彈藥，導致當地平民被殺。

仍會向以提供防禦性武器 拜登表示以色列國防軍還未「攻入」拉法，自己明確指出假如以色列越過「紅線」進攻拉法人口中心地區，「我不會供應一直以來用於對付拉法、對付城市、對付有關問題的武器」。他重申不背棄對以色列的安全承諾，只是不提供對方在拉法這類地區發動戰爭的能力；美國將繼續提供防禦性武器，包括截擊來襲空中目標的鐵穹防空系統彈藥，但其他武器付運將在以色列對拉法展開重大地面入侵時停止。

稱助尋找哈馬斯領袖下落 上述言論勢必令拜登與內塔尼亞胡的關係進一步緊張，拜登透露已經向內塔尼亞胡及其他以色列領袖表明，美方對以方在人口中心展開軍事行動的支持是有限；又稱曾經向對方發出警告，以美國在阿富汗及伊拉克兩場戰爭的經歷，不要犯下美國曾經作出的相同錯誤，美方將協助以方尋找哈馬斯領袖辛瓦爾的下落。對於美國多間大學爆發「撐巴反以」示威，拜登稱有示威權利，但不應該威脅境內猶太裔學生。

美國傳媒周二引述高級美方官員報道，美國上周擱置向以色列運送的彈藥，分別是1,800枚2,000磅炸彈及1,700枚500磅炸彈。美國國防部長奧斯汀翌日出席國會參議院聽證會時證實有關報道，表示暫停運送彈藥是因為關注以色列正在計劃進攻拉法。他說：「在重大戰鬥前，我們希望看到以色列採取的措施，關顧（加薩地帶）平民。我們當然希望看到拉法沒有發生重大戰鬥，重點當然是確保平民得到保護。」

奧斯汀沒有證實暫停運到以色列的武器種類，但表示美方尚未就如何繼續運送這批武器作出最終決定，現正展開評估，意味該批武器將來仍然可能運往以色列。他亦表示，不認為加薩地帶局勢擴展為地區衝突，部分原因是美國一早採取威懾行動；又稱就伊朗及其所採取的行動仍然在區內構成威脅，是美方必須繼續關注的問題。本報綜合報道