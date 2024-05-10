京廣高鐵武廣段 下月起車程縮半小時

【本報綜合報道】中國國家鐵路集團有限公司表示，近期京廣高鐵武漢至廣州段（下稱京廣高鐵武廣段）安全標準示範線建設拉通試驗成功，復興號動車組列車最高試驗時速達385公里，線路設備各項指標表現良好，預計下月15日起，京廣高鐵武廣段復興號動車組列車可常態化按時速350公里高標運行。

常態化時速350公里 目前京廣高鐵武漢至廣州南最快3小時40分到達，京廣高鐵武廣段實現提速運行後，兩地間最快運行時間將縮減約30分鐘，同時京廣高鐵京武段的北京、石家莊、鄭州等城市到達廣州的最快運行時間也將會進一步縮短。

京廣高鐵是「八縱八橫」高鐵網縱向主通道之一，線路全長2,298公里，縱貫北京、河北、河南、湖北、湖南、廣東，貫穿京津冀協同發展核心區域、中原城市群、長江中游城市群和粵港澳大灣區。京廣高鐵京武段前年建成安全標準示範線、常態化按時速350公里高標營運，此次武廣段建成安全標準示範線後，京廣高鐵將全線成為安全標準示範線，北京至廣州間復興號動車組列車可常態化按上述時速運行。