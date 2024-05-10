慘劇3年 台太魯閣出軌事故 隧道再檢37件遺骨

台鐵太魯閣自強號列車2021年4月2日在花蓮縣清水隧道出軌，釀成49人死亡。花蓮地檢署前天表示，台鐵花蓮工務段、檢警及死者家屬本年兩度前往事故現場，合共尋獲37件遺骨，經對比驗證其中25件屬於11名死者，正協助發還。死者家屬同日批評相關部門事後處理手法草率，期望未來一旦發生重大事故能夠明確災後處理標準作業程序，好讓所有死者遺體能夠完整回家。

花蓮地檢署主檢蔡勝浩透露，台鐵本年2月27日凌晨應死者家屬要求派出花蓮工務段，聯同對方一起進入隧道巡查排水溝，結果發現兩件疑似死者遺骨及部分遺物。經相驗後，上述遺骨及遺物的確屬於死者。直至3月20日凌晨，檢警聯同死者家屬再次回到現場，另發現35件懷疑屬於遇害者遺骨及14件遺物。

談及搜索過程詳情時，蔡勝浩指出清查範圍由列車出事地點向南延伸150米，同時利用凌晨0時至4時空檔，在台鐵人員協助下，眾人移開左右兩旁電纜線及水溝蓋等方法尋找。他另提及，在第二次檢獲遺骨中，其中8件屬於6名死者，已逐一向死者家屬提供領取方式。針對部分死者家屬懷疑隧道口或存留遺骨及遺物，他稱由於當地上月碰上強震及餘震，目前暫緩行動，後續會配合台鐵安排。

台鐵同日表示，公司會在網上發布遺物認領公告，同時協助負責處理骸骨，並已通知死者家屬。該公司承諾全力配合死者家屬需求，依標準作業程序妥善處理，提供協助及關懷。

家屬斥草率 促完善災後程序 然而，由死者家屬組成的組織「太魯閣的眼淚」批評，當發生重大事故的時候，相關部門處理後續手法草率，導致家人其中一部分被遺忘在暗無天日隧道內將近3年。他們形容目前處境相當無措，原以為已完成安葬，卻再度發現遺骨，除了無法想像破碎遺骸在隧道仍被不斷往來列車呼嘯而過，同時問起：「那些已蓋的棺、闔上的罈，如今該怎麼辦？」

太魯閣的眼淚另建議，透過是次事故慘痛經驗，當未來發生類似重大事故時，明確災後應對程序，規範處理事項、流程及負責機關等，中央做好橫向溝通協調，系統性地處理事件，好讓家屬能告別家人。本報綜合報道

蔡勝浩