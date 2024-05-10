職員查票笑山東人窮 上海鐵路局認責

【本報綜合報道】內地網絡周一流傳，一名列車職員當天在K1109次列車運行途中嘲笑山東人窮，引起乘客及網民不滿。上海鐵路局合肥客運段周二公布，已經根據相關規定處理涉事工作人員，將進一步加強工作人員教育，持續改善服務質量。

局方發文道歉 根據網民爆料，涉事列車職員周一在一列由北京市開往浙江省杭州市列車查票，由於硬座車廂太過擠迫，只能夠緩慢走過通道，影響工作進度，期間不慎說出「山東人窮坐這個車」及沒有質素等說話，觸發一名來自山東年輕乘客不滿。

面對年輕乘客質問，列車職員當下發覺自己說錯話，於是急忙道歉，卻未得到原諒，其他乘客反而陸續加入罵戰。他事後再一次當住年輕人及其他乘客面對致歉，並說：「對不起，我為我剛才的不當言論向山東老鄉們表示道歉，我錯了！」

事件曝光後，上鐵合肥客運段周二承認列車員張×當天在服務過程中用語不當，反映局方在職工教育、規範服務等方面存在不足，為此誠摯道歉，同時衷心感謝社會各界支持及監督。