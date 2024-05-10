為惹火言論道歉 百度副總裁傳離職

李彥宏掌舵下醜聞不絕的內地搜索引擎百度集團，旗下副總裁璩靜日前在短片平台發表惹火言論，遭到海量網民批評「過於冷漠」。內媒昨天報道，她當天凌晨已在朋友圈就事件發文解釋及道歉，並承諾會認真改進個人溝通及管理方式。另有消息流傳，她已離職，暫未獲其回應。

璩靜在文中首先承認其短片引發風波，為此向網民道歉，又指自己反覆觀看留言，很多批評非常中肯，「我深刻反思、虛心接受」。她提到自己上載短片時，沒有事前徵求百度意見，做法不合相關流程，言論也非代表公司立場，特別為此澄清及致歉。

針對短片內容，璩靜承認片中存在很多不妥、不適之處，導致外界誤解百度價值觀及企業文化，從而造成嚴重傷害，故此再一次道歉。當談及為何上載短片時，她解釋其初心是希望能夠做好工作，不過太心急，加上方法不當，結果為大眾帶來不適及困擾，因此會接受批評。

承諾改善管理方式 在文章最後，璩靜稱會改善溝通及管理方式，糾正錯誤，更加關心同事，亦會在實踐上述過程中聽取大眾建議，希望獲得批評指正，並以「謝謝大家」作結。

是次爭議源於璩靜在五一假期發布多段短片，內容圍繞職場。在首段名為《員工鬧分手提離職我秒批》短片中，她稱與員工只是僱傭關係，無義務了解對方情況，「我為甚麼要考慮員工的家庭，我又不是她婆婆」。

另強迫員工當網紅 在另一段短片，璩靜承認自己根本記不起大兒子生日，就連小兒子上幾年級也不清楚，不過沒有後悔選擇當職業女性。資料顯示，璩靜在位於北京市的外交學院畢業，由2021年8月出任百度公關副總裁，負責集團公眾溝通部工作。

另有內媒昨天引述消息報道，璩靜去年曾要求部分員工開設及經營自媒體帳號，否則需要離職。有互聯網產業分析師指出，百度員工選擇透過自媒體「出道」，往往是因為企業品牌及服務走向中年，與年輕人有疏離感，需要重構橋樑。本報綜合報道