華艦已泊軍港5個月 柬埔寨否認永久部署

【本報綜合報道】美國智庫戰略與國際研究中心（CSIS）上月報告指出，兩艘中國海軍護衞艦去年12月現蹤柬埔寨雲壤海軍基地新碼頭，質疑將永久部署。柬埔寨國防部發言人春速傑周三否認此說法，表示中國軍艦不會永久停泊。

美國傳媒分析最新衞星圖像指出，上述兩艘中國軍艦截至周三仍然停泊在雲壤海軍基地。美國和其他國家擔憂由中國資助在雲壤海軍基地修建的新碼頭，可能成為中國海軍在泰國灣的新前哨。春速傑回應指出，上述中國軍艦本月稍後將參加柬中聯合軍事演習並訓練當地水手；又表示柬埔寨海軍考慮購買類似軍艦，因此讓中國軍艦停泊在新碼頭作訓練和測試用途。

CSIS專家分析指出，中國兩艘軍艦部署在柬埔寨的時間，加上其他看來是中方興建的居住建築，以及柬埔寨2019年授權中國獨自使用該海軍基地的諒解備忘錄，最有可能是中國在當地的永久軍事存在已經開始，外界可能看到中方換防式地長期部署。

中柬海軍學員本月合訓 中國國防部昨天宣布，根據年度國際軍事合作計劃，本月上旬至下月中旬，解放軍海軍訓練艦戚繼光號、綜合登陸艦井岡山號將結合遠海實習訪問柬埔寨、東帝汶，來自柬埔寨等國的海軍學員將與中方學員混編同訓。此次任務旨在提升海軍生長軍官（即帶軍籍的軍校學員）適崗實操能力，加強與到訪國海軍務實合作與互信。