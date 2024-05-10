福建號完成首次海試 專家稱動力系統可靠

【本報綜合報道】中國第3艘航空母艦福建號周三完成為期8天的首次航行試驗任務，返回上海江南造船廠碼頭。內地軍事專家表示，首次海試除顯示福建號穩定性良好，動力系統可靠，海試由海軍官兵負責操作表明他們已經具備操縱該艦的能力。

官方周三發布消息，試航期間福建號完成動力、電力等系統設備一系列測試，達到預期效果。軍事專家張軍社接受官媒訪問時表示，動力系統和電力系統對是航空母艦機動能力、生存能力及作戰能力的基礎。動力系統決定航空母艦能否正常運動，是其「心臟」；電力系統確保滿足艦載機電磁彈射系統對電力質量和功率水平的要求、維持艦載機作戰能力、發揮武器裝備系統效能，以及改善艦員適居性等。

新公布的照片顯示福建號在海面清晰地劃出一道航迹，白色浪花形成一定弧度。內地一名匿名軍事專家指出，福建號的機動轉彎完成得很漂亮，抵受對艦艇動力系統的考驗，表明動力系統設計可靠、安全且符合設計指標；又稱戰時面對來襲目標，水面艦艇需通過一些超機動的動作來實現規避，無論是船體設計還是動力系統的強勁度和匹配度都至關重要。新照片也展示福建號駕駛室艙內情況，所有操作系統都是電子系統，專家認為這表明福建號訊息化程度很高，高度集成化。