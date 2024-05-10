大選前立陶宛總統倡台代表處改名

【本報綜合報道】「駐立陶宛台灣代表處」2021年11月設立後，持續遭中國大陸抗議和反制。立陶宛下周日舉行總統選舉，尋求連任的總統瑙塞達周二提出，有必要更改駐立陶宛台灣代表處名稱，以穩定對華關係，引起抨擊。台灣外交部長吳釗燮昨天回應表示，相信名稱不會被更改。

冀對華外交關係正常化 立陶宛與中國大陸和台灣的關係，成為總統選舉的焦點議題之一。瑙塞達接受訪問時表示，為了穩定對華關係，再度針對駐立陶宛台灣代表處名稱提出意見。

他表示，立陶宛原則上歡迎台灣設立貿易性質的代表處，但代表處應該符合國際標準，使用台北而非台灣，認為更名可成為立陶宛對華外交關係正常化的信號。

瑙塞達的親北京言論遭其他競選對手強烈抨擊，質疑試圖犧牲台灣，將嚴重損害立陶宛在其他民主國家之間的聲譽。

駐立陶宛台灣代表處周三表示，明白現在是立陶宛重要選戰的時刻，認為台灣和立陶宛應向前看並繼續共同努力，進一步推進雙邊關係。吳釗燮指出，代表處名稱涉及政府與政府的協議，目前沒有更動，與立陶宛關係亦不會有問題。