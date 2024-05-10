美對華投資限制規則 料年底前完成

【本報綜合報道】美國商務部長雷蒙多周三出席國會眾議院聽證會時表示，預計美國對中國境外投資限制的實施規則，將在今年底前完成。她回應議員問題時指出，美國目前有92%尖端晶片是購自台灣晶片生產商台積電，一旦中國大陸對台灣動武及掌控台積電，會對美國經濟造成「絕對毀滅性」的打擊。

華商務部指美經濟脅迫 美國總統拜登去年8月發布行政命令，授權財政部長禁止或限制美國在3個領域的對華投資，包括半導體和微電子、量子資訊科技、某些人工智能系統。雷蒙多在聽證會表示，預計財政部今年底前完成相關規則，商務部正在協助財政部弄清楚「人工智能的哪些部分和哪些類型的企業」應該受到關注，強調不能夠讓中方擁有美方的資金和技術，用於軍事現代化。她揚言美方可能採取極端措施，禁止中國聯網汽車進入該國，這是自相關調查展開以來，首次出現美國或對中國聯網汽車發布禁令的迹象。

美國政府進一步收緊對華為的出口限制，撤銷美國晶片企業高通及英特爾公司向中國電訊設備製造商華為出售半導體的許可證。雷蒙多周三直言華為是威脅，又說撤銷部分企業對華為出口的某些許可證並非政策改變。她稱，當更加了解人工智能的功能時，美方必須採取行動。中國商務部新聞發言人同日回應，指摘美方泛化國家安全概念，將經貿問題政治化，濫用出口管制措施，針對特定中國企業一再採取無理制裁打壓措施，形容上述措施是典型的經濟脅迫做法，同時違背世貿組織規則和嚴重損害美國企業利益。

另一方面，歐盟委員會主席萊恩周三在德國柏林表示，歐洲必須阻止獲得大量補貼的中國電動車湧入歐盟市場。德國交通部長維辛同日重申，反對歐盟向中國汽車製造商加徵關稅，表示德國不想封鎖市場，希望競爭，確保德企繼續在德國創造價值並在全球貿易中生存；又希望國際貿易在公平和統一的競爭環境中進行，而非通過懲罰性關稅打貿易戰。

雷蒙多 萊恩