美神盾艦再穿台海 解放軍全程跟監

美報告稱年內29次挑戰過度海上聲索 5涉大陸 臨近台灣總統當選人賴清德本月20日正式就職之際，美國海軍周三以維護航行自由為名義，派出一艘神盾驅逐艦穿越台灣海峽；五角大樓同時發布最新航行自由報告，表示美方部隊一年內通過行動，對17個聲索方、總共29個不同過度海上聲索提出挑戰；其中有5個海上聲索屬於中國大陸，分布在南海及東海。

負責西太平洋地區軍事行動的美國第7艦隊稱，神盾驅逐艦海爾賽號（USS Halsey）周三按照既定行程，例行通過台灣海峽，期間沒有進入任何沿海國家的領海。中國大陸解放軍東部戰區新聞發言人李熹回應時指出，海爾賽號通過台灣海峽並公開炒作，東部戰區組織海空兵力全程跟監警戒，依法依規處置；又稱戰區部隊時刻保持高度戒備，堅決捍衞國家主權安全和地區和平穩定。台灣國防部表示，海爾賽號周三上午7時由北向南駛經台灣海峽，台軍全程掌握周邊海空域動態，狀況正常。

本年第3次 中方斥炒作 公開資料顯示，海爾賽號是今年第二艘美國海軍神盾驅逐艦，執行的第3次台灣海峽過航行動。另一艘執行相同行動的神盾驅逐艦是約翰‧芬恩號，分別是今年1月及3月。此外，美國海軍一架P8A海上巡邏機上月17日飛越台灣海峽。美國海軍自2019年開始幾乎以「每月一次」的方式，安排軍艦或軍機穿越台灣海峽，通常涉及一艘軍艦或一架軍機，但有時安排兩艘軍艦過航，亦曾經與加拿大皇家海軍艦艇行動。

與此同時，美國國防部周三發布2023財政年度航行自由報告，涉及2022年10月1日至2023年9月30日在全球多地實施的航行自由行動。美國國防部表示，過度海上聲索不符合《聯合國海洋法公約》下的國際法，對合法使用海洋實施限制，例如行使航行及飛越自由的權利；又稱若不挑戰這些過度海上聲索，將損害所有國家及地區享有的權利及自由，美方將繼續為各方利益，維護對合法使用海洋的權利及自由。

列出聲索方包括美同盟 報告列出的聲索方包括與美國友好甚至是同盟關係的國家及地區，分別是柬埔寨、哥倫比亞、克羅地亞、中國大陸、多明尼加共和國、伊朗、日本、拉脫維亞、馬爾代夫、馬耳他、阿曼、俄羅斯、台灣、泰國、阿聯酋、越南、也門。報告未有詳細說明美國軍方採取航行自由行動的具體日期及地點，在針對中國大陸的過度海上聲索中，報告均標示為曾經多次採取行動挑戰，也有聯同國際夥伴及盟友一起挑戰。本報綜合報道