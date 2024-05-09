訪歐三國行程 中國表達立場

國家主席習近平訪歐，表現中國外交出擊之勢。訪歐三國，法國、匈牙利屬歐盟，塞爾維亞仍然獨立，未被歐盟東擴吞併。

訪法國，因法國為歐盟大國，與德國主導歐盟。但自烏克蘭戰爭，北溪2號天然氣管道被炸，德國失去了自主的空間，國內外形象不佳。相反，馬克龍領導的法國，銳意爭取在歐洲的主導，堅持戰略自主，尤其是在烏戰不利，美國萌退卻之意，把資助烏克蘭之責推卸給歐盟，法國轉為主動，在歐盟內重推與德國提議的歐盟軍隊，也公開說烏克蘭戰爭不能讓俄羅斯勝利，北約不惜出兵，意態強硬，但實質北約包括法國已有軍隊在烏作戰。

馬克龍的豪言更似是以進為退，布下烏戰和談之局，近月更揚言歐盟不是美國屬官，可不聽美國指令。當烏戰轉為歐盟主導，馬克龍之言便是說法國與歐盟可重定烏戰戰略，不必依從美國。烏戰以至歐盟整體戰略，便大有從烏戰以來脅從於美國，轉為爭取更大的自主權。形勢有點像上世紀60年代，時任法國總統戴高樂不服美國，帶頭抗拒美國的歐洲政策。

推動歐盟與美國分化 習近平此時訪法，一方面是在德國總理等訪華之後親訪巴黎，抬高了法國的國際政治地位，視之為歐盟領導。另一方面，在歐洲議會選舉之際訪問，在法國及歐洲會有影響，有助馬克龍等在歐盟的影響力加強，特別是馬克龍把歐盟委員會主席萊恩帶上，更凸顯法國在歐盟裏的作用、地位，使習近平訪法產生出對歐洲更大的政治效果。習近平訪法便是推動歐盟與美國分化，加速歐盟以法國為首抗拒美國操控的發展。法、德等不支持萊恩連任，已把歐盟中親美力量打出缺口，習近平的中國外交不過是再推一把力。

訪問匈牙利，更是支持歐盟中的異己、抗美勢力。匈牙利總理歐爾班近日公開要求把親美的萊恩在選舉裏趕下台，突出對抗。習近平訪匈牙利，便是肯定其歐盟政策，反對現時歐盟附美的烏克蘭戰爭和反俄立場。中國沒有公開表達立場，但在歐盟法國以外，只訪匈牙利，便是間接宣稱立場。

至於訪問塞爾維亞，選擇1999年北約炸中國駐南斯拉夫大使館的日子，用意便是向北約、歐盟抗議，既反被炸，也反南斯拉夫的被毀，亦與最近以色列炸伊朗大使館相比，政治態度十分明顯。1999年中國忍了，今天歐盟好自為之。

研究院院長 陳文鴻