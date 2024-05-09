阿斯利康稱需求降 下架新冠疫苗

【本報綜合報道】歐洲藥品管理局周二宣布，終止授權英國藥廠阿斯利康和牛津大學合作研發的新冠疫苗在歐盟銷售。阿斯利康同日解釋，公司主動撤回授權是因為需求下降，已開始在全球回收其新冠疫苗。阿斯利康上月承認，其新冠疫苗可能導致血栓等罕見副作用。

早前承認或致血栓 阿斯利康發表聲明，指出公司已於今年3月份主動撤回歐盟銷售授權，原因是現時全球已有多種針對變種新冠病毒的新型疫苗可供選擇，導致市場對阿斯利康疫苗需求下降。據估算，阿斯利康疫苗面世第一年全球供應量超過30億劑，挽救超過650萬人生命。聲明強調，阿斯利康的努力得到世界各國政府認可。

英媒上月報道，阿斯利康在今年2月提交的法庭文件首次承認，其疫苗在極少數情況下會導致罕見副作用「血栓伴血小板減少綜合症（TTS）」，致病機制尚不清楚，每宗個案發病的因果關係將由專家論證。

英國高等法院至今已受理51宗有關阿斯利康新冠疫苗問題案件，索償金額估計合共高達1億英鎊（約9.81億港元）。