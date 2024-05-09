特朗普付掩口費案 艷星作供

紐約法院聆訊 詳述發生性行為經過 美國前總統特朗普涉嫌偽造商業紀錄，向艷星斯蒂芬妮支付掩口費的案件，周二在紐約法院進行第13日審訊，案中關鍵人物斯蒂芬妮首度出庭作證。她承認討厭特朗普，並詳細描述兩人發生性行為的細節。特朗普離開法院時，批評檢方指控站不住腳。

45歲的斯蒂芬妮供稱，她來自一個低收入單親家庭，她獲特朗普邀請到內華達州名人高爾夫球比賽，並進入酒店套房，之後特朗普向她作性挑逗，指乖乖接受是她能離開房間的唯一方法，又擋住房門阻止她離開；她指雖然沒有飲酒或服藥，但一度失去意識，當她醒來時就是一絲不掛在床上。

曾遭恐嚇 原先動機非為錢 到2011年，有一名男子在拉斯維加斯一個停車場曾警告她不要公開與特朗普之間的性關係，她當時很害怕，不想事件曝光，但到2016年總統大選前，參選的特朗普捲入多宗性侵指控後，決定改變主意，希望公開事件，強調原先動機並非為了錢。

斯蒂芬妮表示，之後得知特朗普的律師科恩打算支付13萬美元（約101萬港元）要求她不要公開，她決定接受，但到付款限期仍未收到錢，曾授權律師取消交易，最終在兩周後收到錢，扣除律師及代理人的費用，她實際收9.6萬美元（約75萬港元）。

斯蒂芬妮強調收取掩口費後一直遵守保密協議，曾最少兩次拒絕傳媒要求回應。她承認討厭特朗普及想對方入獄，但否認要勒索對方。特朗普的律師在庭上質疑，斯蒂芬妮提到她與特朗普發生性關係以及兩人之間的對話，與案件無關並帶有偏見，要求法官宣布審判無效，但不被法官接納。

藏密件案無限期押後審 另外，特朗普涉嫌在佛羅里達州海湖莊園藏有機密文件一案，主審法官坎農（Aileen Cannon）周二宣布，無限期押後原定本月20日的開庭日期，因為控辯雙方仍存在機密證據等一系列法律問題需要釐清，新的庭審日期未定。特朗普一方尋求把所有審訊押後到今年11月總統選舉後，一旦他成功當選，可能動用總統權力中止案件。本報綜合報道