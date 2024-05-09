烏拘留兩官員 指圖暗殺總統

【本報綜合報道】烏克蘭周二宣布已拘留兩名安全官員，他們涉嫌配合俄羅斯暗殺烏克蘭高級官員的計劃，包括總統澤連斯基。基輔當局表示，自從俄羅斯2022年2月入侵烏克蘭行動開始以來，澤連斯基已經多次成為莫斯科鎖定目標。

揪出FSB運作特務網 烏克蘭國家安全局（SBU）發表聲明指，已查出俄羅斯聯邦安全局（FSB）運作的一個特務網絡，其目標是暗殺澤連斯基和其他烏克蘭高級政治和軍事官員，包括國家安全局局長馬柳克（Vasyl Maliuk）和國防部情報總局局長布達諾夫（Kyrylo Budanov）。

烏克蘭國家安全局指出，這個網絡包含該國國家安全部門兩名上校，他們向俄國洩露機密資訊，俄羅斯聯邦安全局則從莫斯科監管這個網絡的行動。波蘭與烏克蘭檢察官上月表示，他們已拘留一名涉嫌協助俄羅斯密謀行刺澤連斯基的男子。烏克蘭安全局去年8月表示，一名女子因試圖查出澤連斯基在基輔以外地區的行程細節以便行刺，因而遭當局拘捕。