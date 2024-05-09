朝向俄供彈道導彈 近一半飛行時失控爆炸

烏指迄今釀24死 檢一批碎片分析 烏克蘭總檢察長辦公室周二表示，北韓向俄羅斯提供的彈道導彈故障率高企，近一半導彈在飛行途中脫離預定彈道爆炸，俄方未回收有關碎片。烏方已檢獲21枚北韓彈道導彈碎片，仍在調查北韓是否向俄羅斯派遣軍官，視察彈道導彈發射情況。

總檢察長科斯廷（Andriy Kostin）的辦公室書面答覆英國傳媒，指出俄羅斯在去年12月30日至今年2月27日發射約50枚北韓火星11型彈道導彈，合共造成24死115人傷，以及民居和工業設施受損。

其中3枚針對基輔及附近 導彈從俄羅斯別爾哥羅德州、沃羅涅日州和庫爾斯克州等多個地點發射，其中3枚針對烏克蘭首都基輔及周邊地區，其餘射向哈爾科夫州、波爾塔瓦州、頓涅茨克州和基洛沃格勒州。

美國此前指控，北韓領袖金正恩去年9月罕見與俄羅斯總統普京舉行峰會後，北韓隨即向俄提供彈道導彈和炮彈。烏克蘭總檢察長辦公室指出，目前查明俄羅斯發射的北韓導彈，與情報顯示交付數量相符。烏方收集故障導彈的碎片，並通過觀察飛行軌迹、速度和發射地點確定其餘北韓導彈。俄羅斯國防部未有回應報道。

另一方面，核戰陰霾籠罩歐洲。俄羅斯國防部周一預告將在近期演習，以提升非戰略核力量執行作戰任務的戰備水平後，其親密盟友白羅斯周二宣布突擊檢查武裝部隊戰術核武運載能力。突擊檢查由總統兼武裝部隊總司令盧卡申科下令。

白羅斯演練動用戰術核武 國防部長赫列寧（Viktor Khrenin）表示，演習期間一支伊斯坎德爾戰術導彈系統部隊和一個蘇25攻擊機中隊準備執行預定任務，將檢查從策劃、準備和使用戰術核武打擊的整個活動範圍。

獨立監察組織表示，至少兩架蘇25攻擊機從利達空軍基地，飛往該國首都明斯克附近的馬胡利什奇空軍基地，伊斯坎德爾M型導彈和波洛涅茲M型遠程多管火箭炮也將轉移到演習位置。

俄羅斯去年與白羅斯簽署協議，在白羅斯境內部署戰術核武。本報綜合報道