美指哈馬斯未接受停火提案 僅提修訂

【本報綜合報道】巴勒斯坦回教激進組織哈馬斯宣布接受埃及和卡塔爾的加薩地帶停火及人質換囚犯提案後，以色列軍隊周二卻繼續在拉法開展地面軍事行動。美國國務院同日公開反駁，哈馬斯實際上無接受提案，而是提出修正版本，美方正研究當中細節。

美國國務院發言人米勒在記者會解釋，目前擺在談判桌上的提案，是以色列上月底同意，獲國務卿布林肯形容為「慷慨」的人質交易提案。哈馬斯周一公開聲明接受提案，事實上是提出修正案或反提案。中央情報局局長伯恩斯與以色列、哈馬斯和卡塔爾的代表團正在開羅商討。

拜登：校園不容許反猶主義 這是哈馬斯宣布接受停火提案相隔近一天以來，首次有調解人公開澄清。米勒指出，雖然大多數傳媒都報道了哈馬斯的說法，但他無意責怪。白宮國家安全委員會發言人柯比周二較早前回應哈馬斯的聲明時，則認為聲明反映以巴雙方應該能夠彌合餘下分歧。

另外，美國總統拜登周二在美國大屠殺紀念博物館的年度紀念活動上提醒，以巴戰爭爆發源於哈馬斯的恐怖襲擊，又指反猶太主義的威脅在美國日益增長，包括在大學。他強調，美國不是無法無天的國家，校園不容許反猶太主義存在。

米勒