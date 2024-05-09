坦克佔拉法大門 以方再赴埃及談判

以色列軍隊周二出動坦克，開往連接埃及和加薩的拉法口岸，控制及關閉口岸。以方翌日派員到埃及開羅談判；該國防長加蘭特強調，若停火及釋放人質談判失敗，以軍將深入拉法行動。巴勒斯坦回教激進組織哈馬斯警告，倘以軍繼續在拉法行動，停火協議不可能達成。

總理盼瓦解哈馬斯軍事能力 以色列總理內塔尼亞胡發表電視講話，指佔領口岸是瓦解哈馬斯軍事及治理能力的重要一步，並提到哈馬斯日前接納調解方提出的停火建議，條款與以色列的要求仍然有巨大距離。加蘭特視察拉法地區後說，為救出被扣押在加薩的人質，以色列準備「作出妥協」。但他同時警告，如果讓人質獲釋這一選項被剔除，以色列將繼續加大軍事行動。

巴人指拉法東部不斷受炮擊 有由加薩城遷移至拉法市的巴人表示，以軍坦克不斷在拉法東部發射炮彈，他考慮向北部逃難，表示若以軍進一步進入拉法，恐怕會有大屠殺。在瑞士日內瓦的聯合國人道主義事務協調廳發言人指，根據國際法，民眾必須有足夠時間準備撤離，並有安全路線前往安全地區獲得援助，但拉法的情況絕非如此，當地民眾正被恐慌及絕望籠罩。

美國白宮國家安全委員會發言人柯比指，以軍只是採取有限度行動，目的是切斷哈馬斯的走私武器渠道，並非全面入侵拉法。埃及紅新月會表示，以軍控制拉法口岸，令從埃及運送人道物資的行動完全停止。另外，美國上周擱置向以色列運送一批彈藥，是自去年10月7日巴勒斯坦加薩戰爭爆發以來首次。擱置運送原因是擔心以色列領導層準備向加薩南部城市拉法發動入侵，目前未就炸彈去向作出最終決定。

美擱置炸彈運以 傳涉3500枚 英媒指出，該批貨物包含多達3,500枚炸彈，包含1,800枚2,000磅炸彈和1,700枚500磅炸彈。據悉，兩款炸彈分別是聯合直接攻擊彈藥（JDAM）和小直徑炸彈（SDB）。白宮發言人巴埃爾周二拒絕證實武器運輸是否受阻，重申美方對以色列安全承諾堅若磐石。對於有關報道，巴埃爾指出有兩件事可能真確，包括美國官員曾與以色列官員進行艱難而直接的對話，以確保公民生命受到保護，並獲得以方承諾。五角大樓周一強調，無作出不向以色列提供武器的政策決定。

真主黨向以北射逾50導彈 釀傷亡 另一方面，以色列傳媒指黎巴嫩真主黨向以國北部發射逾50枚反坦克導彈，造成傷亡。本報綜合報道