溫州學區夾縫樓拍出262萬元

入戶通道不到半米

這幢夾縫樓位於浙江省溫州市鹿城區百里東路55弄10號，去年3月最早出現在中介圈子，報價約305萬元（約335萬港元），因其入戶門比較尷尬，被戲稱為「百里一條縫」。儘管賣相不佳，但在溫州市廣場路小學（滄河校區）及溫州市實驗中學雙學區「加持」下，該房產成為交易市場「搶手貨」，吸引13人報名參與是次拍賣。據拍賣訊息顯示，該房屋建筑面積60.18平方米，土地使用權面積19.25平方米，總層數3層。拍賣介紹頁面又強調這房產是學區房，「不佔名額，即買即讀」。