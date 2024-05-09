小區「關門」繞道浪費時間 外賣員拒接單

物管稱助分流 僅對外開放一入口 浙江省杭州一名外賣員近日投訴，玉潤錢潮府小區共設東南、西及南門3個行人出入口，只對外賣及速遞員開放東南門進出，導致他們步行到部分樓房要橫越整個小區，距離很遠，影響送餐時間，抬重物時候更是不便，認為此舉並不尊重這個行業。他透露，許多同行寧願賠錢、被扣分也拒接該小區的訂單。

外賣員姚大哥周二就五一期間到玉潤錢潮府小區送外賣的經歷，向內媒記者大吐苦水。他指小區對外賣員只開放了一個東南門，「這導致我們步行到部分樓幢的時候要橫穿整個小區，距離很遠，走起來累都沒關係，關鍵是影響了送單時間。」這令他感覺有點不被尊重：「本就是給行人走的通道卻不讓我們外賣員走。」姚大哥指為了避開該小區，決定放棄了已經跑得很熟的東站商圈，把配送範圍定在了隔壁筧橋商圈之內。

南門保安李師傅透露，西門曾在小區幾年前交付後短暫開放一個多月便禁止外賣員通行，南門則是上月初開始執行這個規定。他表示，南門是小區主出入口，每到早晚上下班高峰期，人流和車流大，有些外賣員車速較快，還隨意亂停車，有時更直接停在斑馬線上，西門亦有類似情況，影響業主出入，外賣員安全亦得不到保障。

小區安保團隊負責人周師傅表示，東南門是小區的輔助通道，人流較少，且禁止一般汽車通行，可有效實施分流管理，保障其他出入口的通行效率及安全性，小區物業管理中心上月14日起將東南門調整為外賣員唯一進出通道。

業主受罪 研重新開放 部分業主支持繼續將東南門作為外賣快遞人員唯一的出入口，保持主入口的安全；部分距離東南門較遠的業主則表示，近期開始出現外賣延遲送達或無人接單的情況，希望能重新開放南門。爭論之下，玉潤錢潮府第一屆業委會早前張貼了告示，表示將再次啟動業主投票表決，以此決定「開門」還是繼續「關門」。本報綜合報道