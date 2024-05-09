跑馬拉松涉造假 何杰撤勞動獎章

【本報綜合報道】全國馬拉松紀錄保持者何杰上月參加在北京舉行的半馬比賽爆出造假醜聞，內媒周二報道，曾入圍全國五一勞動獎章擬表彰對象的何杰被取消獎章。

據寧夏回族自治區體育局網站早前消息，2024年全國五一勞動獎和全國工人先鋒號擬表彰對象公示名單上月9日公布，自治區體育運動訓練管理中心馬拉松項目運動員兼教練員何杰被列為全國五一勞動獎章擬表彰對象。2024年全國五一勞動獎和全國工人先鋒號名單出爐後，顯示何杰未獲獎章。官方指，經過認真核實和處理公示反映，審查和公示環節共取消一個獎狀、5個獎章和兩個先鋒號。

上月14日舉行2024年北京半程馬拉松賽事中，何杰奪冠，3名非洲跑手緊隨其後，僅以一秒之差的成績分列第二至第四名，網民質疑何杰的冠軍是被贊助商「保送」。雖然贊助商事後解釋上述非洲跑手為何杰的配速員，但比賽組委會最終決定，取消何杰等4人比賽成績，收回獎盃、獎牌和獎金，並報中國田徑協會備案。