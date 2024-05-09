上海保交所前董事長違法受查

任春生現年55歲，長期在前保監會、前銀保監會工作，曾任保險資金運用監管部主任。他2019年2月出任中保投資有限責任公司黨委書記、董事長，2021年7月任上海保交所黨委書記、董事長。上海保交所內部工作人員稱，上月30日是任春生任職最後一天，中國銀保信前黨委副書記、總裁王哲同日被任命為上海保交所董事長。有媒體報道，當日任春生搭飛機從上海到北京後失聯，知情人士稱他被帶走調查。