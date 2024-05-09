濫用職權受賄7309萬 中聯通前高層囚16年

釀5500萬國有資產損失

經審理查明，李國華1998年至2022年利用於江西省郵電管理局、江西省郵政局、國家郵政局、中國郵政集團公司、中國郵政儲蓄銀行有限責任公司等擔任職務上的便利，以及職權或地位形成的便利條件，為有關單位和個人在項目承攬、企業經營、職務晉升等事項上提供幫助，直接或通過他人非法收受財物，共計折合6,645萬多元（約7,309萬港元），其中2,159萬多元（約2,375萬港元）未實際取得。他擔任江西省郵政局黨組書記、局長，國家郵政局黨組成員、副局長期間濫用職權，亦造成國有資產損失4,996萬多元（約5,510萬港元）。