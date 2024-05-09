百度副總裁 疑爆爭議言論 遭舉報違法失德

網傳片段稱「員工鬧分手提離職我秒批」 李彥宏掌舵下醜聞不絕的內地搜索引擎百度集團，近日再爆出公關災難。百度副總裁璩靜疑在短片平台發片，用辛辣的語氣提到「員工鬧分手提離職我秒批」，引起爭議。該帳號其後再被揭粉絲數疑似造假、刷讚做數據、買流量，周二更有疑為其下屬員工向百度公司提交的文件流出，內容是關於璩靜各項違法失德行為。

本月以來，一個簡介為百度副總裁璩靜的短片平台帳號開始發布影片，分享職場經歷和思考。片中稱，和員工只是僱傭關係，沒有義務去了解其個人情況。另一影片透露，在她空降百度擔任副總裁時，曾遭下屬妻子以300封舉報信攻擊，其他影片也出現如「為甚麼要考慮員工的家庭」、「我又不是她的婆婆（即家姑）」、「我又沒有違反勞動法」等爭議言論。事件發酵後，該帳號內所有影片已被清空。

被指買流量狂刷讚 至於該帳號5天發4條短片漲粉近百萬，有業內人士認為，從點讚數、關注數、粉絲總數等數據，基本上可判定該帳號是轉移號，也就是買下帳號然後改名，刪除了原帳號其他內容。針對璩靜各項違法失德行為的情況反映文件提及，她到任後員工每天從早上9時到晚上10時不離開辦公室是常態，即使離開也要隨時線上回應，到家繼續加班。璩靜還在各個群裏布置工作、督促斥責，人身攻擊，還不允許靜音。但璩靜回應稱，文件內容不屬實。

據百度百科資料顯示，璩靜2015年加入電訊設備生產商華為，任公共及政府事務部副總裁、中國媒體事務部部長。她2021年8月入職百度，任副總裁，負責集團公眾溝通部工作。本報綜合報道