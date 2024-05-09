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綁架5華遊客 數名泰警涉案
內媒昨日報道，5名中國遊客上月25日在泰國曼谷遭綁架，勒索250萬泰銖（約53萬港元），同月29日報警。泰國警方周一公布案件，目前已鎖定11名涉案人員，當中包括多名泰國現任和前任警察，犯罪團夥頭目是一名已獲泰國籍的蘇姓中國人。（綜合報道）
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