綁架5華遊客 數名泰警涉案

內媒昨日報道，5名中國遊客上月25日在泰國曼谷遭綁架，勒索250萬泰銖（約53萬港元），同月29日報警。泰國警方周一公布案件，目前已鎖定11名涉案人員，當中包括多名泰國現任和前任警察，犯罪團夥頭目是一名已獲泰國籍的蘇姓中國人。（綜合報道）