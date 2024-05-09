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泰國載華客旅巴撞樹 司機亡
泰國南邦府騰縣某路段昨日凌晨發生交通事故，一輛載有中國遊客的旅遊巴撞樹，31歲司機當場死亡，另有兩人重傷、31人輕傷。事故原因初步判斷可能是司機困倦，加上之前下雨導致路面濕滑。警方將進一步詳細調查事故原因。（綜合報道）
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