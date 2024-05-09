兩岸國際

泰國載華客旅巴撞樹 司機亡

泰國南邦府騰縣某路段昨日凌晨發生交通事故，一輛載有中國遊客的旅遊巴撞樹，31歲司機當場死亡，另有兩人重傷、31人輕傷。事故原因初步判斷可能是司機困倦，加上之前下雨導致路面濕滑。警方將進一步詳細調查事故原因。（綜合報道）
第一手消息請下載on.cc東網 iPhone/ iPad/ Android/
本文連結 :
人人做記者
爆料方法 :
爆料熱線：
(852) 3600 3600
傳 真：
(852) 3600 8800
SMS：
(852) 6500 6500
電 郵：
omc@on.cc
網上爆料：
https://hk.on.cc/ireport/index.html
MMS：
ireport@on.cc