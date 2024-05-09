爆援烏文件 台立委否認洩密

台灣立委徐巧芯公布台灣透過捷克援助烏克蘭醫療部分機密公文內容，要求台外交部解釋款項流向，結果遭台外交部控告洩密。徐巧芯昨日表示，捷克外交部國際期刊早在3月26日就已揭露相關資料，故不應該是密件。（綜合報道）