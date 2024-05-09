美民調：去年全球對中美支持率降
【本報綜合報道】美國民意調查機構蓋洛普（Gallup）周一發布有關中美全球領導力的調查報告，顯示在一對一的情況下，133個國家中有81國更認同美國，只有52國較認可中國，但去年全球對中美的支持率均下降。
81國撐美 52國傾中
蓋洛普去年調查上述國家對於中美的「相對淨支持率分數」，即以對美國的淨支持率減去對中國的淨支持率，得出200到-200之間的分數，200分意味所有受訪者均認同美國領導力，-200分則相反。其中美國在科索沃的淨支持率優勢最大，為154分，其他較認同美國的國家還有以色列、波蘭、烏克蘭、越南、菲律賓等。最支持中國的國家則為俄羅斯，有-132分，其他認可中國領導力的還有伊朗、塞爾維亞、巴基斯坦等。
雖然美國佔明顯優勢，但全球對中美的支持度均下降，分析指這顯示人們對兩國熱情漸減。不過，美國和中國在世界某些地區各自有收穫，其中中國在南非、馬拉維等非洲國家取得進展，美國則在印度、南韓等亞洲國家取得進展。
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