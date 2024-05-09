被指入侵英國防部工資系統 華斥詆毀

夏博思

【本報綜合報道】英媒周二報道，英國國防部工資系統受到網絡攻擊，英方官員暗示此次攻擊是中國政府所為。中國駐英國大使館回應指，英方有關指摘完全是無中生有、惡意詆毀，極其荒謬、可恥。中方對此予以強烈譴責。

大使館發言人強調，中國一貫依法打擊網絡攻擊行為，堅決反對任何勢力出於政治目的無端指摘中國；中方敦促英方停止散布虛假訊息，停止此類自編自導的政治鬧劇。

英國國防大臣夏博思周二在國會表示，不排除背後有外國國家級惡意行為者涉入，但未點名中國或其他國家。回應議員質疑，他表示，要公開點名任何國家涉入，須經嚴謹程序，而相關調查仍在進行。他又指目前尚未確定，2021年的網攻事件與國防部系統被入侵有明確相關。

夏博思指，有迹象顯示，有惡意行為者侵入英國武裝部隊的薪資和津貼補助支付系統，表示這是一個外部系統，完全獨立於國防部的核心系統網絡，且未涵蓋所有支付系統，也未連結軍方主要的人力資源系統。他指系統由承包商營運，有證據顯示，可能源於承包商疏忽。