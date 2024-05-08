5月8日(三)
兩岸國際
電子報
即時新聞
主頁
昔日東方
05月08日 (三)
要聞港聞
兩岸國際
產經
娛樂
副刊
男極圈
體育
馬經
波經
社論專欄
慈善基金
昔日東方
時尚潮流
科技新知
名家專欄
保健．教育
東方日報正論
功夫茶
神州縱橫
世界視線
產評
龍門陣
長征六號丙運載火箭首飛成功
長征六號丙運載火箭昨日上午11時21分，於中國山西省太原衞星發射中心成功發射，搭載發射的海王星01星、智星一號C星、寬幅光學衞星和高分視頻衞星順利進入預定軌道，飛行試驗任務獲得圓滿成功。今次任務是長征六號丙運載火箭首次成功發射，同時是長征系列運載火箭第520次發射。
第一手消息請下載on.cc東網
iPhone/
iPad/
Android/
本文連結 :
https://orientaldaily.on.cc/content/兩岸國際/odn-20240508-0508_00180_066/長征六號丙運載火箭首飛成功
人人做記者
爆料方法 :
爆料熱線：
(852) 3600 3600
傳 真：
(852) 3600 8800
SMS：
(852) 6500 6500
電 郵：
omc@on.cc
網上爆料：
https://hk.on.cc/ireport/index.html
MMS：
ireport@on.cc