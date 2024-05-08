兩岸國際

長征六號丙運載火箭首飛成功
長征六號丙運載火箭昨日上午11時21分，於中國山西省太原衞星發射中心成功發射，搭載發射的海王星01星、智星一號C星、寬幅光學衞星和高分視頻衞星順利進入預定軌道，飛行試驗任務獲得圓滿成功。今次任務是長征六號丙運載火箭首次成功發射，同時是長征系列運載火箭第520次發射。
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