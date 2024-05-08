福建現全球最大恐爪龍足迹

【本報綜合報道】中國地質大學（北京）及福建省英良石材自然歷史博物館領導的中外科學團隊，2020年在福建龍岩市上杭縣臨城鎮龍翔大道，發現大規模晚白堊紀恐龍足迹群。團隊周一宣布，該足迹群是全球已知最大的恐爪龍類足迹，為此建立了新的足迹屬種「英良福建足迹」。研究論文已刊於國際學術期刊《細胞》旗下《iScience》。

體長至少5米 臀高近2米 恐爪龍是生活於晚侏羅紀至白堊紀的肉食性或雜食性獸腳類恐龍，牠們身披羽毛，後足第二趾具有巨大鐮刀狀爪子，行走時爪子向上抬高，在地面留下由第3、4趾組成的二趾形足印。科學團隊發現的5個大型兩趾恐爪龍類足迹，平均長約36.4厘米，闊16.9厘米，推測該足迹所屬恐龍體長至少5米，臀高達近兩米，並不符合以前所建立的恐爪龍類足迹特徵。

館長鈕科程表示，英良福建足迹的發現拓展了恐爪龍類足迹的尺寸範圍，代表恐爪龍類在亞洲的一次獨立體形巨大化嘗試，顯示了福建龍翔恐龍足迹群的巨大研究潛力，對研究中國白堊紀恐龍動物同樣有重要意義。